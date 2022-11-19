قبل انطلاق المونديال بساعات .. إصابة في صفوف منتخب السعودية

صدمة للاعب المنتخب السعودي قبل مواجهة الأرجنتين

أعلن المنتخب السعودي، عن إصابة أحد لاعبيه، قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 بساعات قليلة، وذلك خلال تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة الأرجنتين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات كأس العالم 2022، على استاد لوسيل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" بيانًا، يعلن خلاله عن إصابة لاعب الوسط رياض شراحيلي، حيث أجرى أشعة رنين مغناطيسي للاطمئنان عليه.

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين



— تفاصيل مران الأخضر 📝⬇

🔗 https://t.co/xLaJTMaxXk . #الأخضر_في_المونديال pic.twitter.com/WryJc2gz1z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 19, 2022

وبينت الأشعة التي أجريت للاعب رياض شراحيلي، أنه يعاني من إصابة عضلية، حيث اكتفى بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة الأرجنتين.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ضمن منافسات كأس العالم.