قبل انطلاق الموسم .. حركة احتجاجية ومظاهرات في مانشستر يونايتد بسبب جرينوود

علي سمير
Mason greenwood Man Utd 2022Getty Images
مانشستر يونايتدماسون جرينوودالدوري الإنجليزي الممتاز

أزمة محتدمة في النادي الإنجليزي

قررت مجموعة من جماهير نادي مانشستر يونايتد، الدخول في حركات احتجاجية لإيقاف خطة إعادة دمج ميسون جرينوود في الفريق الأول.

المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 سنة تم القبض عليه في يناير 2022 بتهمة الاعتداء الجنسي على صديقته وضربها، ليقوم مانشستر بتجميده بشكل كامل.

وفي فبراير من هذا العام قررت النيابة العامة الملكية إسقاط كل التهم بعد سحب الشهود الرئيسيون لشهادتهم في القضية بشكل عام، ليقوم مانشستر بالإعلان عن تحقيق داخلي لدراسة عودة اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

موقع "ذا أثلتيك" أكد أن مجموعة من المشجعات الإناث قررن التحضير لمظاهرة قبل المباراة الأولى لمانشستر يونايتد على أرضه هذا الموسم لرفض مشاركة جرينوود مع الفريق مرة أخرى.

وقالت إحدى المنظمات للحركة الاحتجاجية:"لقد حان الوقت للوقوف واتخاذ القرار الصحيح، لدينا معايير عالية في يونايتد، ولو لم يلتزم أي لاعب بها فعليه الرحيل".

ومن المقرر أن تقوم المشجعات بحمل لافتة مكتوبًا عليها "نطالب بعدم عودة جرينوود، أوقفوا العنف ضد المرأة".

وتأتي هذه الحركة رغم عودة العلاقة بين جرينوود وصديقته التي رفعت دعوى قضائية ضده، بل أنجبا مؤخرًا طفلهما الأول.

يذكر أن المهاجم الإنجليزي ارتبط بالرحيل عن يونايتد هذا الصيف والرحيل إلى الدوري التركي، لكن التكهنات هدأت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

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