قبل انضمامه لهم .. تصريح بيانيتش الذي أغضب جماهير برشلونة بسبب ريال مدريد

قبل انضمامه لهم .. تصريح بيانيتش الذي أغضب جماهير برشلونة بسبب ريال مدريد

ءكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصريحات سابقة مثيرة للنجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس الحالي، القريب من الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والصادرة صباح اليوم الأحد، والتي أعادت تلك التصريحات القديمة للسطح.

وكان بيانيتش قد أعرب من قبل أثناء تواجده في صفوف فريق روما الإيطالي عن حبه وتقديره لنادي ريال مدريد، مؤكدًا إنهم النادي المفضل له منذ صغره.

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وقال بيانيتش وقتها: "أنا بخير في روما بالوقت الحالي، ولا أعلم إذا كنت سأرحل أم لا في المستقبل عن صفوف هذا الفريق".

وأضاف: "لو سألتوني عن النادي المفضل بالنسبة لي سأقول لكم إنني لطالما أحببت ريال مدريد منذ أن كنت طفلًا صغيرًا".

وأصبح بيانيتش على أعتاب نادي برشلونة، قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية سيدفع خلالها الفريق الإيطالي عشرة ملايين يورو إضافية وسيحصل على خدمات أرتور.

جدير بالذكر أن بيانيتش يجري الفحص الطبي في تورينو اليوم، تحت إشراف نادي برشلونة استعدادًا للانضمام للفريق في الموسم الجديد.