ريال مدريد

قبل الموعد .. ريال مدريد يستعيد راموس وهازارد

يوسف حمدي
يوسف حمدي
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Sergio Ramos Eden Hazard Real Madrid 2019-20
Getty Images
جاهزان للمشاركة أمام إلتشي

عاد الثنائي سيرخيو راموس وإيدين هازارد إلى قائمة ريال مدريد مرة أخرى من أجل مواجهة إلتشي مساء الغد بعد غياب فترة بسبب الإصابة. 

ويستضيف ريال مدريد إلتشي مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة مباراة الغد تواجد العائد في المباراة السابقة كريم بنزيما إلى جانب القائد سيرخيو راموس والنجم الذي لم ينفجر بسبب الإصابات إيدين هازارد.

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قائد ريال مدريد عاد من جديد إلى الملاعب بعد نحو 5 أسابيع من إجراء عملية جراحية في الركبة اليسرى خضع لها في بدايات فبراير الماضي.

أما هازارد فعانى من إصابة عضلية جديدة أبعدته عن الفريق الملكي بعد فترة غياب أخرى بسبب الشعور بانزعاجات على مستوى الكاحل الأيسر. 

ووفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية كان من المفترض أن تبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين، الأمر الذي يأتي في وقت حساس من الموسم.

ولكن القائد عاد إلى الفريق الملكي قبل الموعد المنتظر بعدما خاض فترة تدريبات مكثقة وعمل بشكل جاد لكي يقلص الفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب. 

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة وله مباراة أقل من برشلونة الثاني.

 

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