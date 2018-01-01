قبل المواجهة المئوية - تفوق إنجليزي أمام نظيره الألماني بدوري الأبطال

مواجهة تاريخية في دوري الأبطال رغم عدم أهميتها الكبيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ستكون مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره هوفنهايم الألماني، هي المواجهة رقم 100 بين فريقين من إنجلترا وألمانيا.

وضمن مانشستر سيتي التأهل متصدراً لترتيب المجموعة، بينما يتذيل الفريق الألماني ترتيب المجموعة، حيث يستهدف الفوز مع تعثر شاختار دونيستك من أجل التأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويلتقي أولمبيك ليون الفرنسي مع نظيره الأوكراني، من أجل حسم هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وسبق للأندية الإنجليزية أن واجهت نظيرتها الألمانية في 99 مباراة بتاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث حققت الأندية الألمانية الفوز في 30 مقابل 48 للإنجليز والتعادل في 21 مباراة.

وتتفوق الأندية الإنجليزي في التسجيل برصيد 166 هدفاً مقابل 123 هدفاً للفرق الألمانية.

100 – The match between @ManCity and @achtzehn99_en is the 100th clash of English and German teams in Champions League history. Century. #MCITSG pic.twitter.com/5f7GSHeffx — OptaFranz (@OptaFranz) December 12, 2018

وكان لقاء الذهاب بين سيتي وهوفنهايم، قد انتهى بفوز السماوي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في الأراضي الألمانية.