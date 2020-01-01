قبل الكلاسيكو .. كلوب يدعم عودة مانشستر يونايتد لدوري الأبطال

المدرب الألماني يرفض التقليل من شأن مانشستر يونايتد

أظهر مدرب ليفربول يورجن كلوب، دعمه للغريم الشمالي مانشستر يونايتد، في صراعه من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وسيطير فريق الشياطين الحمر إلى "أنفيلد روود" مساء اليوم الأحد، لمواجهة متصدر البريميرليج، في كلاسيكو الجولة الـ23 للدوري.

وقال المباراة، قال المدرب الألماني للصحفيين "يونايتد فريق يلعب كرة قدم جيدة ولديه مواهب وأيضًا أصحاب الخبرة، وبوجه عام، لديهم الكثير من الإمكانات الجيدة على أرض الملعب".

وعن رأيه في فرص أولي جونار سولشاير في الترشح لدوري الأبطال، قال "على الأرجح سيتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل".

وسُئل "هل يستطيع مانشستر يونايتد هزيمة ليفربول؟ بالطبع . لديهم القدرة على فعل ذلك، لكنهم لا يستطيعون اللعب إلا بقدر ما نسمح لهم باللعب".

وتابع "إذا كنا في أفضل حالاتنا، فسيكون الأمر صعبًا على أي منافس، سنخوض المباراة على ملعبنا، لذا علينا التأكد من أن الجميع يعرف ذلك".

ويعتبر مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد في بلاد الضباب الذي خرج بنقطة أمام ليفربول، بالتعادل معه بهدف لمثله في قمة الجولة التاسعة، التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" أكتوبر الماضي.

وينفرد أحمر الميرسيسايد بالصدارة بجمع 61 نقطة، بتحقيق الفوز في 20 مباراة مقابل تعادل وحيد، مبتعدًا بـ13 نقطة ومباراتين أقل من أقرب مطارديه، بينما يقبع يونايتد في المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة، على بعد خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.