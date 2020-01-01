قبل الكلاسيكو - زيدان لا يعرف الخسارة في 3 مباريات على التوالي

هل ينجو زيدان من الهزيمة الثالثة على التوالي أم يخرج سالمًا؟

يحل نادي برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات بجميع البطولات، إذ تعادل أمام سيلتا فيجو وخسر من ليفانتي في الليجا وبعدها تلقى هزيمة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لزيدان أن خسر 3 مباريات على التوالي في 197 مباراة له مدربًا للنادي الملكي سواء في الفترة الأولى أو الثانية.

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ولم يكن قريبًا من حدوث ذلك سوى مرة واحدة في موسم 2016-2017 حينما خسر من إشبيلية في الدوري الإسباني ثم سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، وبعدها واجه ملقة في "سانتياجو برنابيو" لكن تمكن من الخروج بانتصار بهدفين لهدف.

ولم يعرف زيزو الفوز على برشلونة في "سانتياجو برنابيو" بالدوري الإسباني، إذ لعب الكلاسيكو مرتين في مدريد وخسر بنتيجة 3-2 و3-0.

كما واجه كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، 3 مرات في "سانتياجو برنابيو" خسر مرتين حينما كان الأخير مدربًا لريال بيتيس وتعادل معه مرة حينما عمل في لاس بالماس.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر آخر 4 مرات في كلاسيكو الليجا على أرضه من برشلونة، وكان آخر فوز له في موسم 2014-2015 تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.