قبل الكلاسيكو - زيدان لا يعرف الخسارة في 3 مباريات على التوالي
يحل نادي برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء الغد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.
ريال مدريد لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات بجميع البطولات، إذ تعادل أمام سيلتا فيجو وخسر من ليفانتي في الليجا وبعدها تلقى هزيمة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.
ولم يسبق لزيدان أن خسر 3 مباريات على التوالي في 197 مباراة له مدربًا للنادي الملكي سواء في الفترة الأولى أو الثانية.
ولم يكن قريبًا من حدوث ذلك سوى مرة واحدة في موسم 2016-2017 حينما خسر من إشبيلية في الدوري الإسباني ثم سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، وبعدها واجه ملقة في "سانتياجو برنابيو" لكن تمكن من الخروج بانتصار بهدفين لهدف.
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ولم يعرف زيزو الفوز على برشلونة في "سانتياجو برنابيو" بالدوري الإسباني، إذ لعب الكلاسيكو مرتين في مدريد وخسر بنتيجة 3-2 و3-0.
كما واجه كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، 3 مرات في "سانتياجو برنابيو" خسر مرتين حينما كان الأخير مدربًا لريال بيتيس وتعادل معه مرة حينما عمل في لاس بالماس.
جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر آخر 4 مرات في كلاسيكو الليجا على أرضه من برشلونة، وكان آخر فوز له في موسم 2014-2015 تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.