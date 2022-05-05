قبل الضغط على بايرن ميونخ .. ليفاندوفسكي يطلب ضمانات محددة من برشلونة!

يواصل نادي برشلونة الإسباني اتصالاته مع بيني زهافي وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل محاولة استقطاب نجم بايرن ميونخ الألماني في نهاية الموسم الحالي.

حتى الآن، فإن بايرن ميونخ لا يستسلم في محاولة الاحتفاظ بنجمه الذي يعتبر أنه أنهى رحلته في النادي البافاري بعد وصوله في صيف 2014 قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وقبل عام واحد فقط على نهاية عقده مع بايرن ميونخ، يرغب ليفاندوفسكي في تغيير الأجواء، والانتقال إلى "كامب نو" ليلعب موسمين أو ثلاثة مواسم.

وقام وكيل أعمال ليفاندوفسكي مؤخرًا بإبلاغ بايرن ميونخ برغبة اللاعب، لكن النادي الألماني ليس على استعداد لمنح أي تسهيلات لرحيل البولندي الدولي إذا لم يتمكن من إيجاد بديل واضح له.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لاجتماع جديد بين ممثل ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ليفاندوفسكي يرغب أولًا في الحصول على ضمانات بأن برشلونة يملك القدرة المالية لتلبية طلبات بايرن ميونخ، قبل الضغط أكثر على النادي البافاري من أجل الرحيل.

بايرن ميونخ وحسبما كشفت تقارير صحفية سابقة، قد لا يتنازل عن الحصول على 40 مليون يورو مقابل السماح برحيل هدافه، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى وضع برشلونة الاقتصادي.

جوان لابورتا رئيس برشلونة كشف مؤخرًا عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاقات جديدة من شأنها أن تمنح النادي متنفسًا هامًا في ميزانيته.

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