قبل الديربي - مورينيو آخر المنتصرين على أتلتيكو مدريد في "سانتياجو برنابيو"

أبرز أرقام ديربي مدريد

يستضيف نادي ريال مدريد جاره أتلتيكو مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

المواجهة هي الثالثة خلال الموسم الجاري بعد لقاء الدور الأول ونهائي السوبر الإسباني وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي دون أهداف وهي المرة الأولى التي ينتهي فيها مباراتين على التوالي دون أي أهداف في تاريخ الديربي.

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ورغم أنّ المباراة في "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، وأن ريال مدريد لم يخسر في آخر 7 لقاءات مع أتلتيكو في الليجا، فإن الملعب عقدة على أصحابه، إذ لم يحقق البلانكوس أي انتصار منذ 1 ديسمبر 2012 في الدوري الإسباني بالديربي.

وآخر فوز لريال مدريد في الليجا على "سانتياجو برنابيو" كان تحت قيادة جوزيه مورينيو وفاز الفايكنج بثنائية نظيفة، ومنذ حينها فاز أتلتيكو مدريد 3 مرات بنتائج 1-0، 2-1، 1-0 وتعادل الفريقان في 3 أيضًا مرتين 1-1 وواحدة دون أهداف.

وتقضي كتيبة زين الدين زيدان فترة عظيمة، فمنذ الهزيمة من ريال مايوركا في أكتوبر الماضي، حقق سلسلة مستمرة لـ 12 مباراة دون خسارة، انتصر 8 مرات وتعادل في 4 ولم يستقبل أي هدف في 8 مباريات منها.

ورغم ذلك، فإن الخط الهجومي للفريق يعاني من أزمة حقيقة، ففي آخر 13 مباراة، لم يسجل أي لاعب من الخط الأمامي هدفًا سوى كريم بنزيما بواقع هدفين.

وقد يستغل النادي الملكي معاناة أتلتيكو خارج أرضه خلال الموسم الجاري، فلم ينتصر سوى مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات جاءت ضد ريال بيتيس وتعادل 5 مرات وخسر مرة، كما أنّ هجومه لم يسجل سوى 22 هدفًا وهي أسوأ حصيلة له بالتساوي مع موسم 1979/1980 و1981/1982 و2004/2005.

زيدان لم يعرف سوى هزيمة واحدة وتعادلين على أرضه ضد أتلتيكو، فهل ينجح في كسر العقدة؟