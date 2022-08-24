قبل الإعلان بيوم .. تسريب تشكيل الموسم وأفضل لاعب في أوروبا

النتيجة من الكنترول!

أسدل الستار مبكرًا عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ومدرب في أوروبا للموسم المنصرم، قبل عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم غدًا الخميس حفل توزيع جوائز الأفضل، بالإضافة إلى قرعة مرحلة المجموعات من بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وسيتم تقديم جوائز أفضل لاعب في أوروبا وجائزة أفضل مدرب في العام، بالإضافة إلى جوائز الموسم الماضي لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب خط وسط ومهاجم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإضافة أيضًا إلى توزيع جوائز بطولات السيدات.

ريال مدريد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بهدف دون رد، على ستاد دو فرانس في 25 مايو الماضي.

بنزيما أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب

وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية فإنه بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن المرشح الأوفر حظًا هو كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

اللاعب الذي يبلغ من العمر 34 عامًا حيث يملك فرصة للفوز بأول جائزة فردية كبيرة. بفضل تسجيله 44 هدفًا و تقديمه 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة، بينما ينافسه على الجائزة كل من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وكيفين دي بروينه لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه عادة ما يحصل على جائزة أفضل مدرب، المدير الفني الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا، بذلك تكون كفة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أرجح عن منافسيه يورجن كلوب مدرب ليفربل وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

بنزيما ومبابي يقودان تشكيل العام في أوروبا

كما كشف تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تشكيل الأفضل في الموسم الماضي بأوروبا، نقلًا عن التقرير الفني الصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد، أنطونيو روديجر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون

خط الوسط: كيفين دي بروينه، فابينيو، لوكا مودريتش

الهجوم: كيليان مبابي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.