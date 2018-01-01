قبل الاحتكار .. كم مرة فشلت أندية أوروبا في الفوز بمونديال الأندية؟

تحددت ملامح طرفي نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تُنظمها دولة الإمارات في الوقت الراهن، بوصول المُستضيف العين إلى النهائي، كثاني فريق عربي يصل لهذه المباراة، بعد الرجاء المغربي، وذلك بعد فوزه على بطل أمريكا الجنوبية ريفر بليت بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع نادي القرن ريال مدريد، الذي تغلب بكل سهولة وأريحية على كاشيما الياباني بنتيجة 3-1.

ويطمع ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه، وبوجه عام ستكون الحادية عشر بالنسبة لممثلي القارة العجوز في البطولة، التي ظهرت للنور مع بداية الألفية الجديد، وهذا بطبيعة الحال، سيتوقف على نتيجة نهائي "هزاع بن زايد" ضد المُنظم العين، المُقرر له مساء السبت.

البداية لاتينية

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المفارقة، أنه في السنوات الأولى للبطولة، كانت الكفة تميل لأندية أمريكا الجنوبية أكثر من عمالقة أوروبا، وكانت البداية بالحملة المُخيبة للآمال للثنائي مانشستر يونايتد وريال مدريد، في النسخة الأولى، التي أقيمت على الأراضي البرازيلية عام 2000، بنظام مجموعتين، يصعد أصحاب المركز الأول هنا وهناك لتحديد هوية البطل، فيما يصطدم ثاني كل مجموعة على الميدالية البرونزية.

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بالنسبة للريال الملكي، استهل مشواره بفوز غير مُقنع على النصر بنتيجة 3-1، ومن ثم سقط في فخ التعادل مع صاحب الأرض كورنثيانز، وفي الأخير تغلب على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2، ليخسر الصدارة بفارق هدف عن الفريق البرازيلي، فيما عاد مانشستر سريعًا إلى أوروبا، باحتلاله المركز الثالث، بتعادل في المباراة الأولى مع نيكاكسا المكسيكي، ثم خسارة أمام فاسكو دي جاما بثلاثية نظيفة، منهم هدفين من توقيع الأسطورة روماريو، وفي الأخير حفظ ماء وجهه بفوز اقتصادي على ميلبورن الأسترالي، رغم مقامرة الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كلاكيت ثاني مرة

بعدما اُضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتعليق البطولة لمدة 5 سنوات، لعدم وجود شركات راعية وممولة، عادت البطولة بشكلها الحالي عام 2005، بمشاركة أبطال القارات بالإضافة لبطل الدوري المحلي للبلد المُستشف، وشارك من القارة العجوز ليفربول، وفي أمريكا الجنوبية ساو باولو، وعكس جُل التوقعات، تّوج الفريق البرازيلي باللقب بعد انتصاره الثمين على أصدقاء ستيفن جيرارد بهدف نظيف في المباراة النهائية.

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد

خسرت أندية أوروبا اللقب للعام الثاني على التوالي بنظام البطولة الحالي، والثالث منذ استحداث المسابقة، وهذه المرة كان الخاسر هو عملاق الليجا برشلونة، بسقوطه في النهائي أمام إنتر ناسيونال البرازيلي، وأيضًا بنفس النتيجة التي خسر بها ليفربول أمام ساو باولو في عام 2005، الفارق الوحيد، أن هدف الانتصار على البرسا جاء في آخر 7 دقائق من المباراة.

المرة الأخيرة

منذ ذلك الحين، تضاعف اهتمام وتركيز أندية أوروبا بالبطولة، ووضح ذلك من خلال الاحتكار الأوروبي للكأس منذ عام 2007 وحتى النسخة الأخيرة، باستثناء المرة الوحيدة التي تمكن خلالها كورنثيانز البرازيلي من إيقاف سطوة أندية القارة العجوز، بهزيمة تشيلسي في المباراة النهائية، وأيضًا بالنتيجة التقليدية 1-0، في لقاء شهد طرد جاري كاهيل في الدقائق الأخيرة، والسؤال الآن هل ستستمر الهيمنة الأوروبية على كأس العالم للأندية، أم سيكون العين أول فريق غير لاتيني يقهر ممثل أوروبا؟ دعونا ننتظر صدام الريال والعين.