نجم فياريال يقارن نفسه بميسي ورنالدو

يرى جوزيبي روسي لاعب فياريال السابق أنه كان في مكانة مشابهة لمكانة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد آنذاك.

جوزيبي روسي يُعد أحد نجوم العقد الماضي في الليجا، وتألق الإيطالي كواحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني بقميص فياريال.

وقال اللاعب الإيطالي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "موسم 2010/2011 مع فياريال انفجرت باللعب بإستمرار وسجلت 32 هدفًا بين الدوري الأوروبي والدوري الإسباني، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: "في إسبانيا كنت في مكانة بعد ميسي ورونالدو كل العظماء أحبوني".

الإصابة تقتل مسيرة روسي

في أفضل حالاته حدث كل شيء بشكل خاطئ، في الدقيقة 60 من مباراة ريال مدريد في البرنابيو، أصيب روسي بتمزق في الرباط الصليبي ليظل بعيدًا عن كرة القدم لمدة 557 يومًا قبل أن يرحل عن فياريال وينضم إلى فيورنتينا.

في فيورنتينا انتكس مرتين وأثرت الإصابات على روسي قبل أن ينتهى به الأمر على سبيل الإعارة في ليفانتي ثم سيلتا فيجو في مواسم مختلفة وأخيرًا مع جنوي وسبال قبل أن يبقي بدون نادى.