قبل أسبوع الحسم.. تشافي ينظم عشاءً غامضًا للاعبي برشلونة

عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني اجتماعًا مع اللاعبين في أحد مطاعم العاصمة الكتالونية، من أجل التحضير للأسبوع المهم الذي يواجهه الفريق.

ويستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس يوم الأحد المقبل لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني، ثم يتوجه إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

برشلونة مطالب بالفوز على بايرن ميونخ إذا ما أراد مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا، وألا يعتمد على نتيجة مباراة بنفيكا أمام دينامو كييف التي تقام في نفس التوقيت.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن من بين الأسباب المهمة الأخرى لتنظيم العشاء الجماعي، هو حفل الكرة الذهبية 2021، وتكريم بيدري نجم الفريق على فوزه بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العام.

وبدأ توافد لاعبي برشلونة على المطعم في حوالي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت برشلونة، في أمسية من شأنها تعزيز الترابط بين المجموعة.

ويطمح برشلونة بعد تحقيق الانتصار خارج أرضه أمام فياريال أن ينجح في تخطي عقبة ريال بيتيس، قبل الاختبار الأكبر أمام بايرن ميونخ.

وتقام مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة خلف أبواب مغلقة، بسبب القيود التي فرضتها السلطات الألمانية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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