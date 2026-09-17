فريقان في قائمة واحدة .. كلوب يستدعي 44 لاعبًا قبل الظهور الاول مع ألمانيا ويستبعد "نجم الجماهير"!

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن طفرة شاملة في صفوف المانشافت، وذلك في قائمته الأولى للفريق قبل التوقف الدولي القادم، والتي تتكون من فريقين يتم تقسيمهما على حسب المباريات.

كلوب رحل عن ليفربول في صيف عام 2024، وذلك من أجل الحصول على راحة، قبل أن يعمل كمدير لكرة القدم في شركة ريد بول، ولكنه قرر العودة للتدريب لقيادة ألمانيا، عقب الخروج المُحبط من كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة كلوب عدة مفاجآت، أبرزها غياب دينيز أونداف المهاجم الذي يحظى بشعبية هائلة لدى الجماهير داخل ألمانيا، بالإضافة إلى ليروي ساني، ولكنه استدعى العديد من الوجوه الجديدة في قائمة مكونة من 44 لاعبًا.

الوجوه الجديدة تمامًا في القائمتين المخصصتين لمباراتين لكل منهما هم هينيس بيرينس من إف سي أوجسبورج، ولاعبو فرايبورج ماكس روزنفيلدر وفيليب تروي ويانيك إنجلهارت وديري شيرهانت، وبامباسيه كونتيه (تي إس جي هوفنهايم)، ويونس إبن طالب من آينتراخت فرانكفورت، وفين يلتش (في إف بي شتوتجارت)، ولاعب إلفرسبيرج فيليكس كايدل، إضافة إلى المحترفين فيتالي يانيلت (إف سي برينتفورد) وميكا باور من سيلتيك جلاسكو.

في المقابل، استغنى كلوب إلى جانب أونداف وساني عن أوليفر باومان، والمصاب ليون جوريتسكا، وباسكال جروس، والمتعافي جزئيًا أنجيلو شتيلر، وجيمي ليفيلينج. أما مانويل نوير وأنطونيو روديجر فقد اعتزلا دوليًا بعد كارثة كأس العالم الجديدة.

وشملت القائمة وجود 15 لاعبًا من الخاسرين لمونديال 2026، وعلى رأسهم القائد يوشوا كيميش. وهناك خمسة حراس مرمى دفعة واحدة، من بينهم للمرة الأولى منذ 15 شهرًا الرقم واحد القديم والجديد على الأرجح مارك أندريه تير شتيجن.

يخطط كلوب لنموذج تقاسم المهام مع تبديل اللاعبين بعد المباراة الثانية. القائمة الأساسية المفترضة الأولى مع تير شتيجن، والمتعافي نيكو شلوتربيك، وسيرج جنابري، ولينارت كارل، وجمال موسيالا، إضافة إلى كيميش وكاي هافيرتس، تخوض المواجهة أمام هولندا في أمستردام في 24 سبتمبر، وبعد ثلاثة أيام أمام اليونان في أوجسبورج.

بعد ذلك يغادر بعض اللاعبين ويأتي آخرون جدد. القائمة الثانية بقيادة فلوريان فيرتس وسعيد الملا ونيك فولتيمادي تخوض بعد ذلك المباراتين الدوليتين أمام صربيا في ميونخ في الأول من أكتوبر، وبعد ثلاثة أيام أمام اليونان في ثيسالونيكي.

القائمة الأولى لمباراتي هولندا واليونان:

حراسة المرمى: فين دامن ( أوجسبورج)، ألكسندر نوبل (بشكتاش)، مارك أندريه تير شتيجن (أياكس أمستردام)

الدفاع: هينيس بيرينس (أوجسبورج)، يان أوريل بيسيك (إنتر ميلان)، ناثانيال براون (بايرن ميونخ)، ماكس روسنفيلدر (إس سي فرايبورج)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونخ)، فيليب تروي (فرايبورج)، يوشا فاجنومان (شتوتجارت)

الوسط: ناديم أميري (ماينتسه 05)، بامباسيه كونتيه (هوفنهايم)، يانيك إنجلهارت ( فرايبورج)، كريس فوريش (شتوتجارت)، سيرج جنابري (بايرن ميونخ)، لينارت كارل (بايرن ميونخ)، يوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، كيفين شاده ( برينتفورد)، أنطون شتاخ (ليدز يونايتد)

الهجوم: يونس ابن طالب (آينتراخت فرانكفورت)، كاي هافيرتس (آرسنال)

القائمة الثانية لمباراتي صربيا واليونان:

حراسة المرمى: نوح أتوبولو (آينتراخت فرانكفورت)، فين دامن (إف سي أوجسبورج)، يوناس أوربيج (بايرن ميونخ)

الدفاع: فالديمار أنطون (بوروسيا دورتموند)، ريدله باكو (آر بي لايبزيج)، فين يلتش ( شتوتجارت)، ماكسيميليان ميتلشتيت ( شتوتجارت)، دافيد راوم (آر بي لايبزيج)، ماليك تياو (نيوكاسل يونايتد)

الوسط: كريم أديمي (برشلونة)، ميكا باور (سيلتيك)، توم بيشوف (بايرن ميونخ)، سعيد الملا ( كولن)، براين جرودا (آر بي لايبزيج)، فيتالي يانيلت (برينتفورد)، فيليكس كايدل (إس في إلفرسبيرج)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، ديري شيرهانت (إس سي فرايبورج)، فلوريان فيرتس ( ليفربول)

الهجوم: يوناتان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت)، نيك فولتيمادي (يوفنتوس)