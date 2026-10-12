بعد وقت قصير من وداعه المؤثر لمنتخب الأرجنتين، اختار ليونيل ميسي عشرة لاعبين شباب قادرين على رسم مستقبل كرة القدم، وذلك في حملة ترويجية مع شركة الملابس الرياضية أديداس.

ماكس داومان هو أحد اللاعبين الذين يعتقد صاحب الكرات الذهبية الثماني أنهم قادرون على تحقيق انطلاقة كبيرة على الساحة العالمية في السنوات المقبلة. وقد شارك موهبة آرسنال في 15 مباراة مع الفريق الأول للنادي اللندني حتى الآن.

في الموسم الماضي، شارك الإنجليزي صاحب الـ16 عامًا في ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز لقب الدوري، كما حصل على جائزة "أفضل لاعب ناشئ محلي صاحب ظهور أول في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم".

كما اختار ميسي مهاجم كريستال بالاس زافير جوزو البالغ من العمر 19 عامًا، والذي خاض مباراته الأولى أمام مانشستر سيتي هذا الموسم ونال بعدها أول ظهور دولي له مع الولايات المتحدة. وتوماس أراندا من بوكا جونيورز هو الموهبة الأرجنتينية الوحيدة على القائمة. وقد شارك صاحب الـ19 عامًا في 14 مباراة في موسمه الأول كلاعب محترف، وأثار إعجاب ميسي بما يكفي لنيل الترشيح في المباراة التي جمعت الأرجنتين والولايات المتحدة.

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وبرصيد أربع مشاركات في كأس العالم مع المكسيك بالفعل، يُعد جيلبرتو مورا، لاعب كلوب تيخوانا صاحب الـ17 عامًا، أحد أبرز الأسماء على القائمة. كما نال الدولي التركي جان أوزون مكانًا في القائمة. وسجّل لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت 19 هدفًا وصنع 12 هدفًا في 65 مباراة في الدوري الألماني حتى الآن.

لوتا فريدي من هامبورغ تحضر في قائمة ليونيل ميسي البارزة

ويكتمل الاختيار في فئة الرجال بالهولندي كيس سميت من أيه زد ألكمار، وخيسوس رودريجيز الذي يلعب تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس في صفوف كومو 1907 في إيطاليا.

وفي كرة القدم النسائية، اختار ميسي لوتا فريدي من هامبورغ وجيوفانا واكسمان من أولمبيك ليون. كما تحضر كلوي ساروي من تشيلسي على القائمة. وقد شاركت المهاجمة صاحبة الـ17 عامًا في سبع مباريات مع الفريق الأول، وهي ضمن قائمة إنجلترا تحت 20 عامًا لكأس العالم المقبلة.

وكان ميسي قد اختار مواهب شابة في مبادرات مشابهة من قبل. ففي العام الماضي، رشّح ريو نجوموها، الذي فرض نفسه كخيار مهم في ليفربول تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، وأصبح في مواجهة نيوكاسل في مايو 2025 أصغر هداف في تاريخ النادي.

وضمّت قائمة العام الماضي أيضًا أندري سانتوس، الذي انتقل من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد، وكيندري باييز، المعار حاليًا من تشيلسي إلى ريفر بليت والذي خاض بالفعل 27 مباراة دولية مع الإكوادور رغم صغر سنه.