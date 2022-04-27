قائد ميلان هدف برشلونة المُنتظر لترميم دفاعه

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، أن قائد ميلان هدف لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لترميم دفاعه.

النادي الكتالوني يرغب في ترميم دفاعه بالميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تحسين أداء الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

برشلونة يستهدف التعاقد مع قائد ميلان الصيف المقبل

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، أن مجلس إدارة برشلونة يُراقب عن كثب موقف قائد ميلان، أليسيو رومانيولي، من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن البلوجرانا يرى أن رومانيولي هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي لترميم دفاعه، مشيرة إلى أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي للنادي، بدأ بالفعل مفاوضات التعاقد مع اللاعب.

ومن المُفترض أن ينتهي عقد قائد ميلان بنهاية الموسم الجاري، مما يعني احتمالية انتقاله إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر.

لماذا يرغب برشلونة في التعاقد مع رومانيولي؟

تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة يرغب في تدعيم خط دفاع الفريق، والذي أظهر عيوباً كثيرة ونقاط ضعف طوال الموسم الجاري، مما تسبب في إهدارهم للعديد من النقاط، لذلك يرى البارسا أن قائد ميلان قادر على أن يكون إضافة قوية للبلوجرانا بداية من الموسم المقبل.

الصحيفة الإسبانية أكدت أيضاً، أن برشلونة يرى نجم ميلان هو الشريك الأمثل لرونالد أراخو، والذي يُقدم مستويات رائعة رفقة البلوجرانا، كما أن إدارة الفريق تشعر بالتفاؤل حيال الصفقة، حيث أن وكيل أعمال اللاعب هو مينو رايولا، والذي يتمتع بعلاقة جيدة مع خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر، أن رومانيولي يلعب مع ميلان منذ 2015، قادماً من روما حيث لعب 246 مباراة نجح من خلالها في تسجيل 10 أهداف، بينما صنع ثلاثة أهداف آخرين.

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