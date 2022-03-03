قائد ممتاز ولاعب أسطوري .. تشافي يرغب بتمديد تعاقد داني ألفيش

تقارير صحفية إسبانية تشير بوجود نية لدى نادي برشلونة بتمديد التعاقد مع الظهير الأيمن داني ألفيش لمدة عام جديد.

وكان البرازيلي قد وقع عقدًا حتى الصيف لكنه احتوى على خيار لمدة عام إضافي، ومع سعادة النادي الكتالوني بأداء اللاعب، سيطلقون هذا الخيار وهذا يعني أن البرازيلي سيلتزم بالنادي حتى صيف 2024.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فالمدرب تشافي يرغب بالمحافظة على ألفيش لمدة موسم جديد بعد العطاء المميز الذي يقدمه.

مفيد لمنظومة تشافي

على الرغم من عودة ألفيش إلى برشلونة في نوفمبر، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة مع البلوجرانا حتى يناير، فلعب البارزيلي 6 مباريات سجل فيهم هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

فاللاعب الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، أصبح مفيدًا جدًا لمنظومة تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي وزميله السابق في الفريق.

فيعرف الكاتالوني أفضل السبل لاستخدام ألفيش ولا يجعله يغطي الجهة اليمنى بالكامل، مدركًا أنه لا يملك القدرة البدنية للقيام بذلك بعد الآن.

مثال جيد للشباب

ليست مهارته فقط هي التي أثارت إعجاب المسؤولين في برشلونة، لأن الرؤساء في كامب نو يحبون أيضًا الطريقة التي يعتني بها ألفيس بنفسه بعيدًا عن الملعب.

يُنظر إليه على أنه قائد جيد ومثل أعلى للاعبي الشباب، بينما قبل أيضًا استبعاده الضروري من تشكيلة الدوري الأوروبي بطريقة إيجابية.

فيمتلك الظهير البرازيلي العقلية التي تجعله في مكانة مرموقة لدى كتيبة تشافي، مما يساعد المدرب الإسباني على فرض السيطرة على غرف خلع الملابس.

حلم المشاركة في كأس العالم

بالنسبة لألفيش، فإنه سعيد بالبقاء لعام آخر لأن هذا سيساعده على تحقيق هدفه في اللعب في كأس العالم في قطر 2022.

اللعب في نادٍ كبير مثل برشلونة سيساعده في سعيه ليتم استدعاؤه، حيث يرغب البرازيلي لإضافة الكأس الوحيد المفقود من قائمة التكريمات الخاصة به.

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