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قان دايك: سنقدم كل ما لدينا لنستمر في النجاحات

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فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول يؤكد استعداده لتقديم كل ما لديه في المستقبل من أجل الاستمرار في النجاحات التي حققها الفريق.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك قائد دفاع فريق ليفربول عن سعادته بالطريقة التي أنهى فيها الموسم رفقة الريدز في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب وأكد خلالها أنه سيحاول أن يقدم كل ما لديه في الموسم المقبل لتكرار ذلك النجاح وتحقيق ما هو أفضل منه.

وكتب فان دايك: "لقد كان موسمًا مذهلًا وحققنا فيه الكثير من الأمور العظيمة بليفربول، أنا أشعر بالفخر لكوني جزءًا من هذا الفريق وهذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف: "هذا الموسم حلم تحقيق دوري أبطال أوروبا أصبح حقيقة، نحن الآن جائعون حقًا للمزيد من النجاحات، وسنستمر بتقديم كل ما لدينا من أجل تحقيقه".

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وأكمل: "أنا متحمس للغاية نحو المستقبل مع المنتخب الوطني أيضًا، علينا أن نبني بناءًا على هذا الموسم الناجح الذي مررنا به، شكرًا للجميع على دعمكم في الأشهر الأخيرة، أراكم عقب العطلة".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم قبل أن يختتم موسمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

 

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