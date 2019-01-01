ما هو قانون لمسة اليد الجديد؟ وهل غير الحكم مسار مباراة ليفربول ومان سيتي؟

تعرف على القوانين المتعلقة بلمسة اليد للحكم على صحة الهدف، وهل استحق مانشستر سيتي ركلة جزاء في مباراة ليفربول في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي؟

لم تقتصر التعديلات على إدخال التقنيات الجديدة لعالم الساحرة المستديرة فقط، بل شمل الأمر تعديل قوانين من صميم اللعبة كالتسلل وطريقة احتساب ولعب الضربات الحرة وغيرهما، ولعل آخر هذه التعديلات والتي طرأت مع بداية الموسم الجديد هو الخاص بلمسات اليد، والتي تمت التفرقة فيه بين المهاجمين والمدافعين.

وفي هذا التقرير نرصد وإياكم قاعدة احتساب لمسة اليد ونُحلل حالة آرنولد في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

فيديو | هل استحق مانشستر سيتي ركلة جزاء على ليفربول؟

ما هو قانون لمسة اليد على المهاجم؟

وفقًا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين كرة القدم في شهر يونيو 2019 فإن هناك قاعدة ثابتة لا تقبل التآويل لاحتساب لمسات اليد وهي:-

" لن يحتسب الهدف في حال سجل مباشرة من لمسة يد/لمس بالذراع (وإن كان عن غير قصد)، أو جاء عبر أي لاعب سجل هدفًا أو صنع فرصة لتسجيل هدف، بعد استحواذه على الكرة عبر يده/ذراعه (حتى عن غير قصد)"

وحذفت عبارة "متعمدة" من الفقرة المخصصة للمخالفات بلمسة اليد التي تؤدي إلى تسجيل هدف.

ما هو قانون لمسة اليد على المدافع؟

يجب هنا الإشارة إلى أن الكثير يختلط عليهم الأمر في قاعدة لمسات اليد، فالبعض يظن أن الأمر ينطبق على المهاجمين والمدافعين في آن واحد.

إلا أن التعديلات الأخيرة تصب في صالح المدافع لا المهاجم، فلا يتم احتساب ركلة جزاء مثلًا للمدافع إن كانت لمسة اليد غير متعمدة، فبقيّ الوضع على ما هو عليه، أما التغير فهو فقط فيما يتعلق بالمهاجم.

لذلك يمكن القول وبوضوح أن القاعدة تجعل أي لمسة يد على المهاجم سواء كانت بقصد أم لا تُلغي الهدف بدون نقاش.

ما الذي حدث في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

تعيش كرة القدم في السنوات الأخيرة تطوراتٍ كبيرة فيما يتعلق بالقوانين، فقد تم إدخل تقنية الفيديو VAR منذ موسمين تقريبًا، وذلك بعد استخدام تقنية عين الصقر بسنوات والتي تعرضت هي الأخرى لانتقاداتٍ عديدة تمامًا كما حدث مع الفار.

في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، طالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء على ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول، بعدما ارتطمت كرة سيرجيو أجويرو في يده، لترتد بهجمة لليفر يُحرز منها الفريق هدفه الأول في المباراة.

حكم المباراة مايكل أوليفر أشار إلى استمرار اللعب رغم قربه من الكرة عند ارتطامها في يد أرنولد، وبعد اعتراضات كبيرة من بيب جوارديولا وجميع لاعبي السيتي فور هدف فابينهو، اضطر الحكم إلى الاستماع إلى تقنية الفيديو.

تقنية الفيديو هي الأخرى أيدت قرار أوليفر بعدم وجود ركلة جزاء، واعتبرت أن الكرة لم ترتطم في يد أرنولد، أو أن اللمسة كانت غير متعمدة من الدولي الإنجليزي ولا ترقى لتكون ركلة جزاء، ليحتفل ملعب الأنفيلد بهدف فابينيو الرائع.

لم ينته اللغط عند هذه اللقطة، ففي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تقدم ستيرلينج من اليسار ثم ضرب الكرة في يد الظهير الإنجليزي في منطقة الجزاء، وبالفعل لمست الكرة يد المدافع لكن الحكم مرةً أخرى ظهر وأشار إلى استمرار اللعب.

هل غير الحكم مسار مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

تظهر الإعادة التلفزيونية للحالة الأولى أن الكرة بالفعل قد أتت في يد أرنولد، فبعد وجود إعادة بكاميرا 360 والتي تظهر الكرة من مختلف الاتجاهات، بدا واضحًا أنها بالفعل جاءت في يد الظهير الأيمن.

وهو نفس الأمر في الحالة الثانية التي لمست فيها الكرة يد الإنجليزي مباشرةً، لكن لا يمكن قول أن مايكل أوليفر غير مسار المباراة، ففي النهاية تبقى الحالتين تقديريتين للحكم.

هل استحق مانشستر سيتي ركلة جزاء على ليفربول؟

القرار في الكرتين يعود بالدرجة الأولى إلى حكم المباراة، فهما حالتين "تقديريتين" في المقام الأول، فإذا ما رأى الحكم أن اللمسة متعمدة، وجب عليه أن يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء.

لكن بنظرة على الإعادات للحالة الأولى يظهر أن أرنولد قد منع هدفًا محققًا بلمسه الكرة بيده، فإذا لم يلمسها لكانت وصلت إلى ستيرلينج أو سددها أجويرو وهو داخل منطقة الجزاء، بالتالي فالتعمد أقرب ما يكون للواقع.

بالتبعية، فإن مانشستر سيتي استحق أن يتحصل على ركلة الجزاء من ليفربول، ولكن تقنية الفيديو وحكم المباراة رفضا الأمر، وهو ما حدث في الثانية أيضًا التي كان بطلها آرنولد، فحينها كانت ستصبح النتيجة (3-2) وكانت فرصة السيتي للعودة في اللقاء قوية.