ما هو قانون التسلل؟ وما هي صحة هدف تريزيجيه في ليفربول؟

تعيش كرة القدم في السنوات الأخيرة تطوراتٍ كبيرة فيما يتعلق بالقوانين، فقد تم إدخل تقنية الفيديو VAR منذ موسمين تقريبًا، وذلك بعد اتسخدام تقنية عين الصقر بسنوات والتي تعرضت هي الأخرى لانتقاداتٍ عديدة تمامًا كما حدث مع الفار.

لم تقتصر التعديلات على إدخال التقنيات الجديدة لعالم الساحرة المستديرة فقط، بل شمل الأمر تعديل قوانين من صميم اللعبة كالتسلل وطريقة احتساب ولعب الضربات الحرة وغيرهما، ولعل آخر هذه التعديلات والتي طرأت مع بداية الموسم الجديد هو الخاص بلمسات اليد، والتي تمت التفرقة فيه بين المهاجمين والمدافعين.

اقرأ أيضاً.. قائد ليفربول بعد سرقة أستون فيلا: هكذا نفوز في اللحظات الأخيرة

شهد ملعب الفيلا باارك في مباراة أستون فيلا وليفربول بعض القرارات المثيرة للجدل في مباراة ممتعة للغاية كانت قد انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بفضل تألق ساديو ماني الذي صنع هدف التعادل وسجل هدف الثلاث نقاط.

اضطر تريزيجيه للانتظار بعض الوقت من أجل التأكد من صحة الهدف الذي أحرزه في مرمى أليسون في أول أهدافه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك تم حرمان البرازيلي فيرمينو من إنقاذ ليفربول سريعاً بعد أن تم إلغاء هدف له قبل نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شئ.

في هذا التقرير نرصد وإياكم قاعدة التسلل ونُحلل لماذا تم احتساب هدف تريزيجيه وإلغاء هدف فيرمينو في نفس الشوط ..

تنص قوانين التسلل على اعتبار اللاعب متسللاً إذا توافرت ثلاثة شروط وهي: أن يكون اللاعب في منتصف ملعب الفريق المنافس، أن يكون أقرب إلى خط مرمى الخصم من الكرة، أن يكون هناك بين هذا اللاعب وخط المرمى لاعب واحد فقط من الفريق المنافس وليس بالضرورة أن يكون حارس المرمى فمن من الممكن أن يكون مدافعاً وإذا كان المهاجم بنفس مستوى الكرة أو خلفها فلا يعتبر متسللاً.

تم إضافة تعديل على قانون التسلل في عام 2005 ينص على أنه إذا كان هناك أي جزء من جسد اللاعب أو رأسه أو أقدامه أقرب إلى خط المرمى من الكرة فإنه يعتبر متسللاً أما إذا كانت الأيدي الأقرب فلا يعتبر كذلك، ولا يعتبر متسللاً إذا استلم اللاعب الكرة مباشرةً من ضربة ركنية، ركلة مرمى أو رمية تماس حتى لو توافرت شروط التسلل، ولكن هذا لا ينطبق على الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة.

لم تطرأ اي تعديلات على قانون التسلل ضمن التغييرات الحديثة التي أُضيفت على كرة القدم هذا العام مثل ما يتعلق بقانون لمسة اليد مثلاً، ولكن ما تطور هو اعتماد تقنية الفار في بعض الدوريات ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز.

احتُسبت ركلة حرة غير مباشرة على ساديو ماني بعد عرقلة الأسكتلندي ماكجين، الذي لعب الفاول بشكل رائع لتصل إلى المصري تريزيجيه الذي سددها مباشرة في الشباك بعد أن مرت الكرة بين قدمي أليسون ولكن احتفاله بأول أهدافه في الدوري الإنجليزي كان مهدداً بالإلغاء، بعد أن تمت مراجعته من قبل تقنية الفار التي اعترفت بصحته في نهاية المطاف.

يعتمد يورجن كلوب كثيراً هذا الموسم على مصيدة التسلل وكأنه يحاول التأقلم مع استخدام تلك التقنية والتي انصفته كثيراً هذا الموسم وبالفعل تم إلغاء أكثر من هدف سُجل في مرمى الريدز لمجرد أن بداية الهجمة كانت تسلل، ولكن في موقف تريزيجيه لم يطبق العملاق الإنجليزي مصيدة التسلل بالشكل الصحيح وكان هو اللاعب الوحيد من الفيلانز الذي يتواجد على نفس الخط مع دفاع ليفربول بعكس الثلاثي ويسلي، إنجليس ومينجز، واخترق لاعب قاسم باشا السابق الدفاع بنجاح ليسجل الهدف الأول في المباراة.

اقرأ أيضاً.. ميلنر: تقنية الفيديو تقتل متعة الدوري الإنجليزي

أثار الهدف الملغي لروبيرتو فيرمينو الكثير من الجدل بسبب صعوبة الحالة التحكيمية ولكن يجدر الإشارة بأن مساعدة حكم المباراة كانت قد رفعت راية التسلل قبل اللجوء إلى تقنية الفار على الرغم من تواجد فيرمينو ومينجز على نفس الخط تقريباً، ولكن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي قام بتفسير سبب إلغاء الهدف على حسابه الرسمي على تويتر.

جاء نص التغريدة كالآتي: تم إعلان وجود فيرمينو في حالة تسلل قبل أن تسكن الكرة شباك أستون فيلا وتم تأكيد القرار لاحقاً من قبل تقنية الفار، يشير الخط الأحمر إلى أن فيرمينو كان متسللاً بإبطه والذي كان يسبق أخر مدافعي أستون فيلا "مينجز".

's Roberto Firmino was flagged offside before putting the ball in the net against Aston Villa and the decision was confirmed by VAR



The red line signifies Firmino and was aligned to his armpit, which was marginally ahead of the last Villa defender#AVLLIV pic.twitter.com/a2OnNWnz2E