قانوني يُطمئن النصر بشأن شكوى الأتراك

شكوى متوقعة من ناديين تركيين ضد النصر

يعيش جمهور النصر حالة من القلق حول مصير الفريق وصفقاته الجديدة، خاصة في ظل عدم تسديد الديون المقدرة بـ136 مليون ريال سعودي وبالتالي عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنح النادي حق قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

هذا القلق زاد بعد الحديث اليوم عن عزم ناديي جلطة سراي وفنربخشه تقديم شكوى ضد النصر لعدم حصولهما على مستحقاتهم المالية، لكن القانوني أحمد الأمير طمأن الجماهير بشأن تلك الشكوى المرتقبة.

لماذا سيتقدم الأتراك بشكوى ضد النصر؟

صحيفة فوتوسبور أوضحت أن ناديي جلطة سراي وفنربشخه بصدد تقديم شكوى ضد النصر لعدم حصولهما على بقية مستحقات انتقال المدافع مايكون بيريرا وصانع الألعاب جوليانو دي باولا.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت قبل عدة أيام أن النصر ممنوع من قيد لاعبيه الجديد بأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم تسديده المستحقات المالية للناديين التركيين مقابل ضم مايكون وجوليانو، وقد كشفت أن المبلغ المطلوب لجلطة سراي يُقدر بـ1.5 مليون يورو.

أحمد الأمير يُطمئن جمهور النصر ويؤكد عدم صحة الشكوى

القانوني أحمد الأمير طمأن الجمهور النصراوي حول الأمر، بتأكيده أن فنربخشه تحديدًا لا يحق له شكوى النصر لعدم إصدار فيفا ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكمًا نهائيًا في القضية، إذ مازال هناك مرحلة استئناف مما يعني أن القضية مازالت منظورة.

إذ كتب عبر تويتر "لا يمثل الواقع نهائيًا؛ مبالغ صفقة جوليانو تم إصدار فيها قرار نهائي من فيفا وكاس والقرار إلى الان لم يصبح نهائيًا لكي تصبح مبالغ ملزمة؛ القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لذلك القرار غير ملزم ويمكن استئنافه أمام المحكمة الفيدرالية متى ما وصلت حيثياته".

لا يمثل الواقع نهائياً ؛ مبالغ صفقة #جوليانو تم اصدار فيها قرار نهائي من #فيفا و #كاس و القرار الى الان لم يصبح نهائي لكي تصبح مبالغ ملزم ؛ القرار قابل للاستئناف امام المحكمة الفيدرالية السويسرية ، لذلك القرار غير ملزم ويمكن استئنافه امام المحكمة الفيدرالية متى ماوصلت حيثياته https://t.co/JoGxivPCNN — ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) July 9, 2021

ما هي صفقات النصر هذا الصيف؟

النصر تعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد صراع كبير مع الهلال، وضم بعدها المهاجم فينسنت أبو بكر بعد معركة كبرى مع الاتحاد.

اللاعبان انضما للفريق في صفقة انتقال حر لعدم ارتباطهما بأي نادٍ هذا الصيف، وقد أعاد النصر كذلك لاعبه المعار إلى شباب الأهلي "جلال الدين ماشاريبوف".

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