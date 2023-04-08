قام بالهجوم على مُدلك .. كلب نجم آرسنال يضعه في محاكمة جنائية!

الجناح الشاب في ورطة هائلة بسبب كلبه

واقعة غريبة في الدوري الإنجليزي، بمواجهة جناح آرسنال ريس نيلسون، إمكانية الوقوف أمام محكمة جنائية بسبب مشكلة ارتكبها الكلب الخاص به.

تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن "تياجو" كلب ريس نيلسون قام بمهاجمة أحد المدلكين خلال تواجده بمنزل اللاعب لمساعدته على التعافي من مشكلة عضلية في ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن اللاعب سيخضع للمحاكمة في شهر سبتمبر القادم بسبب عدم سيطرته على كلبه بالشكل اللازم، مما أدى إلى إصابة خطيرة للمدلك سعيد موتالي.

وكان نيلسون قد نفى التهمة عن نفسه في 31 أكتوبر من العام الماضي وتم الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة، ولكنه سيقف أمام المحكمة بشكل رسمي في 4 سبتمبر من هذا العام.

يذكر أن الجناح البالغ من العمر 23 سنة، ظهر في 11 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم في كل البطولات حتى الآن.