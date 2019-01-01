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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

ماذا قال هنري عن تعيين جارديم في منصبه؟

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AFP
موناكو يعيد جارديم من جديد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف تيري هنري عن حزنه الشديد بسبب إزاحته من منصبه كمدرب لموناكو وإعادة تعيين ليوناردو جارديم من جديد، وتمنى للأخير التوفيق في إعادة إحياء الفريق.

ولم يكمل هنري أربعة أشهر في قيادة فريق الإمارة الفرنسي، ولكن فشله في تحسين نتائجه واستمراره بصراع الهبوط عجّل بإقالته وإعادة جارديم.

وقال هنري في بيان عبر "تويتر": "أمر يحزنني بشدة أن أرحل عن موناكو رغم المعاناة والصعوبات التي خضتها في رحلتي القصيرة، ولكن استمتعت كثيراً في هذا النادي الرائع".

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وأضاف: "طموحي وفلسفتي منذ اليوم الأول أن النادي يأتي أولاً، ولدي إيمان أن تلك المجموعة من اللاعبين، وبالتعاقدات الجديدة، ستدخل في سلسلة انتصارات بالنصف الثاني وتتخطى الصعاب".

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وأكمل: "أريد أن أشكر فاديم فاسيليف ومايكل إمينالو الذان أعطوني فرصة في فريق طفولتي، وبالتأكيد الجماهير وكل من رحب بي بحرارة هنا، وأتمنى التوفيق لبديلي لإعادة الفريق للمسار الصحيح وأوروبا بداية من لقاء ديجون".

ويلعب موناكو بقيادة فرانك باسي، مساعد هنري، أمام ديجون مساء السبت في صراع المؤخرة بين الطرفين، ليتولى جارديم مهامه رسمياً بعدها.

ويحتل موناكو المرتبة قبل الأخيرة برصيد 15 نقطة في الدوري الفرنسي.

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