قال كلمته الأخيرة إلى الأهلي؟ لوكا مودريتش يرد على عرض الـ322 مليون ريال

لوكا مودريتش يتخذ قرارًا مثيرًا بعد الإغراءات السعودية الضخمة

رد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، على عرض الأهلي "الجديد"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد عام واحد فقط في "الدرجة الأولى"؛ وذلك عقب هبوطه التاريخي.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، رفض مودريتش، عرضًا جديدًا من النادي الأهلي، مقابل 80 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد "322 مليون ريال سعودي"؛ حيث لا يزال يقاوم الإغراءات المالية القادمة من السعودية.

وكشفت الصحيفة، عن أن النجم الكرواتي؛ سيوقع على تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ فور عودته من معسكر منتخب بلاده، في العشرين من الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش، انضم إلى صفوف ريال مدريد، في صيف عام 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ حيث سجل 37 هدفًا وصنع 77 آخرين، خلال 488 مباراة رسمية.