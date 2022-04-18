"قالوا مو فاضيين ولكن" .. الاتحاد يتجه للرد على النصر بطريقته في قضية حمد الله

لن يقف الاتحاد مكتوف الأيدي أمام الاتهامات الملقاة عليه من قبل النصر، ورغم أن إدارته رفضت الرد عبر بيان رسمي أو في أي تصريح تليفزيوني إلا أن الرد جاء بطريقة أخرى.

"مو فاضيين"

يحمل كل يوم جديدًا منذ رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله عن النصر، في نوفمبر 2021، إذ فسخ النادي عقده من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

القصة بدأت محصورة بين الطرفين فقط، كلاهما يقدم الشكاوى ضد الآخر أمام الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي، لوجود مستحقات مالية عند كل طرف للآخر.

لكن مع مرور الأيام اشتعلت الأجواء أكثر، بعدما انتشر تسريب صوتي مزمع أنه بين حمد الله وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرض به اللاعب على الرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده وهو ما يخالف اللوائح. (طالع التفاصيل)

جميع الجهات الرسمية صمتت لفترة أمام هذه التسريبات وهذا الجدل، حتى خرج اتحاد الكرة في بيان رسمي، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا والتحقيق في التسريبات ليس من اختصاصه. (طالع التفاصيل)

لكن النصر أصدر بيانًا ناريًا مطالبًا اتحاد الكرة بالقيام بدوره، مشددًا على أنه لديه بالفعل تسجيلات تدين حمد الله والاتحاد. (طالع التفاصيل)

عقب بيان العالمي، انتظر الجميع بيان رد من نادي الاتحاد، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على الأمر، لكن اكتفى المسؤولون بالقول عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بـ"مو فاضيين للرد". (طالع التفاصيل)

الاتحاد يرد على طريقته

في الوقت الذي يطالب به الكثيرون النادي الجداوي بالرد عبر بيان رسمي قوي، لقوة بيان النادي العاصمي، لم تستجب إدارة أنمار الحائلي لكل ذلك.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة الحائلي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النصر، وقدمت شكوى إلى الجهات المختصة، بشأن الاتهامات الموجهة للبلوي، من أجل حفظ حقوق النادي وعدم التنازل تحت أي ظرف.

العميد يرفض الاتهامات الموجهة للبلوي جملة وتفصيلًا، ويستند إعلام الاتحاد على تصريحات سابقة لطلال الرشيد؛ عضو شرف النصر، الذي أكد خلالها أن المفاوضات بين الاتحاد وحمد الله كانت بعلم من إدارة العالمي. (طالع التفاصيل)

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