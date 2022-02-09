قاله فريد شوقي .. مثل شعبي يصف هزيمة الهلال من تشيلسي!

علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على هزيمة الهلال من تشيلسي الإنجليزي، بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الهلال يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي

وتلقى نادي الهلال الخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي قدم فيها الزعيم أداء أكثر من رائع، وكان قريبًا من التعادل في أكثر من مناسبة باللقاء.

تشيلسي صعد إلى نهائي كأس العالم للأندية ليلاقي بالميراس البرازيلي، بينما سيلعب الهلال أمام الأهلي المصري مساء يوم السبت القادم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الهلال قد صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي بستة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

مثل شعبي مصري يصف خسارة الهلال من تشيلسي

نشر القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقًا، عقب نهاية مباراة الهلال وتشيلسي خلال تغريدة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وضاعت فلوسك يا صابر!، مثل شعبي"، في إشارة للأموال التي أنفقها الهلال من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية والوصول للنهائي.

ويعود مثل "ضاعت فلوسك يا صابر" إلى الفنان المصري الراحل فريد شوقي، والذي كان دائمًا ما يقوله في مسلسل "البخيل وأنا".

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