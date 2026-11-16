قاعة المشاهير 19: جابرييل باتيستوتا، الأسطورة الذي لم يستمتع بلعب كرة القدم

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«أنا لم أستمتع بلعب كرة القدم». عبارة تبدو، حين ينطق بها باتيستوتا، شبه مستحيلة التوفيق مع ما شاهدناه لسنوات في ملاعب كرة القدم.

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لأنه إذا كان هناك لاعب قادر على نقل المشاعر، وعلى جعل آلاف الناس يقفزون من مقاعدهم في المدرجات، وعلى تحويل الهدف إلى شيء يتجاوز بكثير مجرد كرة في الشباك، فهو بالتحديد الملك الأسد. كان يعيش كرة القدم كمسؤولية، بجدية مطلقة، دون أن يتساهل مع نفسه ودون أن يكتفي أبدًا. أما نحن، فأمام تلك القوة وتلك التسديدات وتلك الاحتفالات، استمتعنا كثيرًا.

لكن لفهم ما الذي مثّله، يجب العودة إلى صيف يعود إلى سنوات طويلة مضت، حين لم يكن لاسمه بعد الثقل الذي سيكتسبه في السنوات التالية، ولم يكن وجهه قد أصبح إحدى أكثر الصور شهرة في كرة القدم. شاهد كاتب هذه السطور باتيستوتا وهو يلعب لأول مرة في صيف 1991، أمام تلفاز صغير في منزل على البحر، خلال كوبا أمريكا. كان صغيرًا ولم يكن يملك الأدوات التي تمكّنه من قياس قيمة المهاجم حقًا، لكن بينما كان يشاهد الأرجنتين تلعب، رسخ في ذهنه سؤال: «كيف يمكن لهذا اللاعب أن يكون أقوى من الآخرين بكل هذا الفارق؟». تلك الأرجنتين ستتوج بالبطولة، وسينهيها باتيستوتا هدافًا لها بستة أهداف، لكن السجلات قادرة على توثيق النتيجة، لا دهشة ذلك الطفل التي بقيت كما هي.

ربما هنا تحديدًا يكمن أحد مفاتيح فهم الملك الأسد: لم يقدّم باتيستوتا نفسه يومًا كموهبة مقدّرة سلفًا، من أولئك الذين تُمنح لهم كرة القدم وكأنها حق مكتسب بالولادة. كانت عقليته عقلية لاعب صُنع بالعمل والانضباط والقسوة على نفسه. الموهبة كانت موجودة، وكانت هائلة، لكن لم يكن يكفيه أبدًا أن يعتقد أنه يملكها: كان عليه أن يثبتها في كل مرة، ويفضَّل أن يكون ذلك بهدف، ويفضَّل بهدف آخر بعده.

في فلورنسا، اتخذت تلك العقلية شكلًا تجاوز بكثير عدد الأهداف المسجلة. لم يكن باتيستوتا مجرد قلب هجوم قادر على التسديد بعنف مذهل، بل لاعبًا ينجح في بث القوة في كل حركة، حتى عندما لا تكون الكرة بين قدميه: في الركض، وفي الارتكاز، وفي طريقة حماية الكرة، وفي القدرة على الصمود أمام الالتحام مع المدافع وتحويل الصراع إلى فرصة للانطلاق من جديد. بدا وكأن جسده صُنع ليفرض نفسه، وكأن كل حركة تحمل قوة على وشك الانفجار، وكان ذلك الإحساس يصل إلى الملعب بالسرعة نفسها التي يصل بها صوت تسديدة منه ترتطم بالعارضة أو تستقر في الشباك.

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حتى الاحتفالات كانت جزءًا من تلك القوة، لأنها لدى باتيستوتا لم تبدُ أبدًا حركة مضافة بعد الهدف، بل امتدادًا طبيعيًا لما حدث للتو. الركض نحو راية الركنية، ووقفة المحارب التي ستتحول حتى إلى تمثال أسفل مدرج كورفا فيسولي، والرشاش الذي كان يحتفل به بأهدافه: صور مختلفة، لكن تجمعها الطاقة نفسها، وشدة لا تترك مكانًا للاعتدال. لم يكن مجرد مهاجم يسجل، بل رجلًا بدا وكأن عليه أن يحرر شيئًا ما في كل مرة تدخل فيها الكرة المرمى.

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ثم إن وراء الرشاش قصة تكشف بعدًا أكثر حميمية لشخصيته. كان لوتشانو داتي، المدلك التاريخي لفيورنتينا، قد بنى مع باتيستوتا علاقة خاصة، إلى حد أنه تبعه حتى إلى فرنسا خلال مونديال 1998، ونجح في الوصول إليه وعلاجه سرًا في معسكر الأرجنتين. ومن ذلك الانسجام وُلد أيضًا لقب 007: طلب داتي تجهيز قميص يحمل الرقم سبعة مرسومًا على شكل مسدس، ودعا باتيستوتا مازحًا إلى أن يطلق عليه النار حين يسجل. التقط المهاجم الفكرة، وفي 20 سبتمبر 1998 في فيتشنزا، احتفل لأول مرة بتقليد حركة الرشاش. ومنذ تلك اللحظة، ستصبح تلك الحركة إحدى علاماته المميزة. وكان هناك أيضًا عدّاد للأهداف على قميص باتيستوتا، يحدّثه لوتشانو داتي بعد كل هدف، وكأنه يجعل مرئيًا، مباراة تلو الأخرى، ذلك السعي المتواصل الذي بدا أنه لا يعرف لدى المهاجم الأرجنتيني خط نهاية نهائيًا. وفي تلك الاحتفالات، كانت هناك أيضًا الصلة بشخص بقي إلى جانبه بعيدًا عن الأضواء.

غير أن قصته لا تتألف فقط من صور وجدت مكانها فورًا في الذاكرة الجماعية، لأن الأداء الاستثنائي قد يتراجع أحيانًا إلى الظل عندما يحدث في المباراة نفسها شيء مقدَّر له أن يصبح أيقونة. في 21 يونيو 1994، في مونديال الولايات المتحدة، واجهت الأرجنتين اليونان وفازت 4-0: سجل باتيستوتا ثلاثة أهداف، اثنين في الشوط الأول وواحدًا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، لكن تلك المباراة تُذكر قبل كل شيء بسبب احتفال آخر، احتفال دييجو مارادونا بعد الهدف الأرجنتيني الثالث، حين ركض صاحب القميص رقم 10 نحو إحدى الكاميرات وصرخ بكل فرحته، ليمنح البطولة إحدى أشهر صورها. تبقى ثلاثية باتيستوتا في السجلات، بينما تواصل لقطة مارادونا العيش في ذاكرة من شاهدوا ذلك المونديال: لا انتقاص من دييجو بالطبع، لكن من اللافت التفكير في أن يومًا سجل فيه المهاجم الأرجنتيني ثلاث مرات بقي مرتبطًا قبل كل شيء بحركة أخرى. وهكذا تعمل أيضًا ذاكرة كرة القدم، القادرة على اختيار صورة واحدة وترك كل ما عداها، حتى الثلاثية، متأخرًا بخطوة واحدة إلى الوراء.

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ثم هناك صورة أخرى، مختلفة تمامًا، تنتمي إلى تاريخ باتيستوتا وفيورنتينا. في 7 فبراير 1999، على ملعب فرانكي، واجه فيورنتينا ميلان في مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وشكّلت نقطة تحول في موسم فريق جوفاني تراباتوني، الذي كان لا يزال متصدرًا للترتيب. في الدقائق الأخيرة، انطلق باتيستوتا نحو المرمى، لكن انطلاقته توقفت فجأة: تعرض لإصابة في الركبة اليسرى واضطر المهاجم إلى مغادرة الملعب. من الصعب عدم الربط بين الصورتين، صورة الهداف الذي ينقض نحو الشباك وصورة جسده الذي يتوقف على عشب ملعب فرانكي، لأنه في تلك اللحظة نفسها بدا أن سعي فيورنتينا نحو لقب السكوديتو يتوقف بدوره، وهو لقب كانت فلورنسا قد بدأت تتخيله ممكنًا. لن يكون ذلك السبب الوحيد لتبخر ذلك الحلم، وسينهي الفريق الدوري على أي حال في المركز الثالث، لكن ذلك السقوط يبقى صورة بالغة القوة لموسم ولمدينة وجدا نفسيهما فجأة، في اللحظة التي بدا فيها أنهما قادران على الذهاب حتى النهاية، في مواجهة عقبة هائلة.

اللقب الذي طارده في فلورنسا دون أن ينجح في بلوغه سيأتي مع روما، في موسم 2000-2001. ساهم باتيستوتا في التتويج بالسكوديتو بعشرين هدفًا في الدوري، وسجل أيضًا في المباراة الأخيرة، الفوز 3-1 على بارما الذي منح روما لقبها الثالث. انتصار مختلف عن ذلك الذي حلم به بقميص فيورنتينا، جاء بعد سنوات كان فيها هو من يقود فريقًا ومدينة نحو هدف بقي ناقصًا، لكنه أكمل مسيرة مهاجم قادر على ترك بصمة عميقة أينما حلّ. في روما، نال أخيرًا لقب الدوري الإيطالي، من دون أن يمحو ذلك الرابط الذي بناه في فلورنسا، حيث أصبح اسمه شيئًا أكبر من مجرد اسم مهاجم كبير.

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تبقى إذن تلك العبارة، وكأنها تفاجئ كل من حالفه الحظ بمشاهدته يلعب: لم يكن يستمتع، ولم يكن يسمح لنفسه بذلك، بل كان يشعر بثقل المسؤولية تجاه من دفع ثمن تذكرة لمشاهدته. ربما هذا تحديدًا ما يجعل ذكرى باتيستوتا اللاعب أكثر تميزًا، لأنه بينما كان يعيش كرة القدم بتلك الجدية المطلقة، وبذلك الانضباط وذلك الجوع اللذين دفعاه دائمًا إلى مطالبة نفسه بالمزيد، كان هناك على الجانب الآخر من الشاشة ومن المدرجات من يستمتع، ويتأثر، وينتظر تسديدته التالية وكأن شيئًا لا يتكرر على وشك أن يحدث.

ربما لم يستمتع جابرييل باتيستوتا بلعب كرة القدم. لكنه، من المؤكد، جعلنا نحن نستمتع.

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ويعود كاتب هذه السطور دائمًا إلى هناك، إلى ذلك المنزل على البحر، وإلى ذلك التلفاز، وإلى ذلك الطفل الذي لم يكن يعرف بعد كيف يفسر السبب، لكنه أدرك بالفعل أنه أمام شيء مختلف: «كيف يمكن لهذا اللاعب أن يكون أقوى من الآخرين بكل هذا الفارق؟». مرّ أكثر من ثلاثين عامًا، ولم يفقد ذلك السؤال قوته.