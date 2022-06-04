قادة برشلونة ردًا على مقترح تخفيض الرواتب : ابحثوا عن حلول أخرى!

المحاربون القدامى يرفضون تقديم المساعدة

يحتاج نادي برشلونة الإسباني، المزيد من الإجراءات الصارمة، لمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها الفترة الأخيرة.

ومن ضمن المقترحات التي ظهرت مؤخرًا، كانت تخفيض رواتب اللاعبين مرة أخرى، وبالتحديد الأجور المرتفعة للنجوم القدامى بالفريق.

ووصل الأمر إلى تخفيض بعض الرواتب بنسبة 50% لتوفير السيولة المالية اللازمة لضم صفقات جديدة وتسجيلها بالدوري الإسباني مما يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن قادة الفريق يرفضون هذا المقترح بشكل قاطع، لأنهم فعلوا ذلك مرتين بالفعل من أجل مصلحة النادي.

وأوضحت أنهم لا يرون أن الأمر يقع على مسؤوليتهم الآن من أجل تخفيض رواتبهم مرة أخرى، ليغلقوا الباب أمام أي مفاوضات ممكنة هذا الصيف.

وكان الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، قد وافقوا بالفعل على تخفيض رواتبهم خلال فترة كورونا، وفعلوا نفس الأمر الصيف الماضي لمساعدة برشلونة على تسجيل صفقاته الجديدة.

ويبدو وضع سيرجي روبيرتو مختلفًا عن الجميع، لأنه قام بتجديد عقده بالفعل وقام بتخفيضه بنسبة 50% عن راتبه السابق.

Love it! 😍 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

ولكن الرغبة تبدو واضحة من الثلاثي بوسكيتس وألبا وبيكيه، برفض أي محاولة قادمة من النادي الكتالوني، ومن المتوقع أن يطلبوا من الإدارة البحث عن حلول أخرى لحل الأزمة.

جدير بالذكر أن الهدف الأهم لبرشلونة في الميركاتو الصيفي هو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، والذي سيتطلب التعاقد معه الكثير من التضحيات المالية لجوان لابورتا رئيس النادي.