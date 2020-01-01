قادة الأندية يكشفون عن موقفهم من إلغاء الدوري الإسباني

هكذا جاء رد قادة الليجا على الاتحاد الإسباني

كشفت بعض الصحف الإسبانية، عن رأي وردة فعل قادة أندية الليجا، بعد تسريب أنباء من داخل غرفة صناعة القرار، عن احتمال إلغاء الدوري.

وعصف الوباء العالمي المستجد كورونا، بكرة القدم الأسبوع الماضي، بموجة من التأجيلات، طالت كذلك الدوري الإسباني حتى بداية أبريل المقبل.

وأشار رئيس الاتحاد لويس روبياليس، إلى أنه يفكر في أربعة سيناريوهات محتملة لإنهاء الموسم، وذلك دون الكشف عن تفاصيل دقيقة.

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لكن أغلب وسائل الإعلام الإسبانية، أكدت أن إلغاء الدوري من ضمن السيناريوهات المحتملة، حال فشلت الحكومة في السيطرة على الفيروس في الأسابيع القادمة.

واليوم الإثنين، علمت صحيفة "آس" من مصادرها، أن اتحاد الكرة على تواصل شبه دائم بقادة الأندية، لجس نبضهم ومعرفة اقتراحاتهم للطريقة الأفضل لإنهاء الموسم.

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وبحسب التقرير، فإن الأغلبية الساحقة لا تؤيد فكرة إنهاء الدوري بدون لعب، بل يرغبون وبشدة في استكمال الجولات الـ11 المتبقية ولو بدون جماهير، لكن ليس قبل الاطمئنان على زملائهم المصابين بالوباء.

وأفادت الصحيفة، أن اللاعبين على استعداد للقيام بهذه التضحية، للحفاظ على ما وصفته "نقاء المنافسة"، في إشارة واضحة إلى أنهم يعترضون على أي بدائل غير استكمال التنافس على أرض الملعب، لكن هذا سيتوقف على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل موعد اليورو.