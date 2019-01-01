قاتل حلم منتخب مصر يحصل على جائزة رجل المباراة

اللاعب ثيمبينكوسي لورش يحصل على جائزة رجل المباراة في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ ١٦ من الكان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حصل اللاعب ثيمبينكوسي لورش على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الجنوب أفريقي أمام مصر في دور الـ ١٦ من كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة عقب انتهاء المباراة، لتأتي الجائزة وتكون تتويجًا للمجهود الذي بذله لاعب البافانا بافانا في الـ ٩٠ دقيقة.

وكان اللاعب صاحب الـ ٢٥ عامًا هو مصدر الخطورة الرئيسي لمنتخب الأولاد خلال المباراة، وسدد أكثر من كرة أنقذها محمد الشناوي طوال أحداثها.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يوليو ٢٠١٩

ويلعب لورش لصالح فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حيث انضم لهم في يناير من عام ٢٠١٧ وقدم معهم مستويات مميزة ساهمت في وصوله للمنتخب.

وكانت مواجهة اليوم قد انتهت بفوز منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف سجله لورش بنفسه في الدقيقة الـ ٨٦ من عمر اللقاء ليحمل فريقه لدور الـ ٨.

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جدير بالذكر أن فوز جنوب أفريقيا اليوم قد صعد بالفريق لدور الـ ٨ لتواجه منتخب نيجيريا الذي تأهل بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.