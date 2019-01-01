قائمة يوفنتوس الأوروبية | استبعاد ماندجوكيتش وإيمري تشان

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فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن يوفنتوس الإيطالي عن قائمة لخوض دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يقع في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكومتيف موسكو.

وشهدت القائمة استبعاد ماريو ماندجوكيتش مهاجم الفريق، بالإضافة إلى إيمري تشان أيضاً لاعب الوسط.

وجاءت القائمة كالتالي:

تشيزني – دي تشيليو – دي ليخت – بيانيتش – خضيرة – رونالدو – رامسي – ديبالا – دوجلاس كوستا – أليكس ساندرو – دانيلو – ماتويدي – كوادرادو – بونوتشي – هيجوايين – روجاني – رابيو – ديميرال – بينتانكور – بنسوليو – بيرنارديسكي – بوفون

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وكان يوفنتوس قد ودع المسابقة في الموسم الماضي من ربع النهائي، على يد أياكس الهولندي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.