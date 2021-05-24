قائمة كومان السوداء .. 12 لاعبًا في انتظار مصيرهم ببرشلونة!

كومان أكد أن جودة اللاعبين في برشلونة بها مشكلة، فمن هم هؤلاء الذي ينتظرون الإقصاء في الصيف؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن عدة أسماء قد حضرها كومان من أجل الرحيل عن صفوف برشلونة خلال الأسابيع المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الأسماء المؤكدة حتى الآن وصلت لتسعة لاعبين، من الممكن أن يرتفعوا إلى 12 لاعبًا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الرقم سيرتفع فقط في حال وصلت عروض مناسبة للثلاثي الآخر للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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على رأس الأسماء التي يريد كومان التخلص منها يأتي البوسني ميراليم بيانيتش، الذي كلف برشلونة 60 مليون يورو قبل حوالي عام واحد فقط.

هناك أيضًا جونيور فيربو وماتيوس فيرنانديز والحارس البرازيلي نيتو، ومارتين برايثوايت وصامويل أومتيتي وفيليبي كوتينيو، وفرانشيسكو ترينكاو وريكي بوتش.

المدير الفني يفكر في إعارة الثنائي ترينكاو وبوتش وعدم التخلص منهما بشكل نهائي، أملًا في الاستفادة منهما في المستقبل القريب.

وبعيدًا عن الأسماء التي ذكرت يأتي الثلاثي سيرجي روبرتو وكليون لونجليه وعثمان ديمبيلي كالثلاثي الذي يريد كومان التخلص منهم لكن فقط بالمقابل المادي المناسب.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ سنوات ولم يحقق سوى كأس ملك إسبانيا.