قائمة ريال مدريد | مودريتش أبرز الغيابات ضد جلطة سراي
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أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمواجهة جلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة غياب ناتشو فيرنانديز عن خط الدفاع، وغياب الكرواتي لوكا مودريتش عن خط الوسط للإصابة.
وإليكم القائمة المكونة من 21 لاعباً، بانتظار استبعاد ثلاثة منهم قبل المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء.
📋 ¡Estos son los 21 convocados para el partido 🆚 @GalatasaraySK!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/7XL6daGc7C— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 20, 2019
أيضاً يغيب ماركو أسينسيو عن الفريق بسبب إصابته طويلة الأمد.
يذكر أن ريال مدريد قد حقق نقطة واحدة في أول جولتين، بالخسارة أمام باريس سان جيرمان 3-0 والتعادل مع كلوب بروج 2-2.