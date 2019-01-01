قائمة برشلونة .. سواريز يقود الهجوم أمام سيلتا فيجو

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني، عودة لويس سواريز إلى قيادة الهجوم بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي.

وتواجد أيضاً الظهير موسى واجو لتعويض إصابة جوردي ألبا، بالإضافة إلى وجود آرثر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

فالفيردي: لا توجد مشكلة بين ميسي وجريزمان

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن – نيتو.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – صامويل أومتيتي – نيلسون سيميدو – موسى واجي - سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – آرثر ميلو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي.