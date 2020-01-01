قائمة برشلونة | استبعاد نيتو وموهبة جديدة تنضم

ميسي جاهز..

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة فالنسيا المقرر لها مساء السبت في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت، فستشارك البلوجرانا في هذه المباراة بكافة نجومها وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي غاب عن مباراة إبيزا في كأس الملك للراحة.

نيتو خرج من قائمة المباراة بسبب الإصابة التي ألّمت به في مباراة إبيزا، وضم سيتين محله الحارس الواعد إنياكي بينيا.

وضم سيتين كولادو إلى القائمة محل ريكي، الذي لم يعهد الانضمام بصورة مستمرة للقائمة إلا في آخر مباراتين وبالتحديد منذ وصول صاحب الـ61 عامًا لقيادة الفريق الكتلاني.

كارلوس بيريز، وموسى واجي، كلاهما تم استبعاده من القائمة على الرغم من جاهزيتهم البدنية، وذلك لأسباب فنية.

آمور: الوقت مازال مبكراً للحكم على سيتين

بالطبع فإن برشلونة سوف يفتقد لخدمات لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، فالأول انتهى موسمه والثاني لا يزال في طور التعافي من الإصابات التي لا تنتهِ له.

القائمة كاملة:

يذكر أن برشلونة يتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد برصيد 43 نقطة لكل منهما، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 31 نقطة.