قائمة باريس | غياب نيمار وتواجد كافاني ومبابي

الفريق يواجه نيس غداً في الدوري الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق لخوض مواجهة الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي ضد نيس.

شهدت القائمة غياب البرازيلي نيمار عقب إصابة عضلية في الفخذ، ستكلفه الغياب لأربعة أسابيع.

أيضاً غاب إدريسا "جانا" جي، بسبب إصابة عضلية أخرى في الفخذ، يغيب على إثرها لـ10 أيام.

على الناحية الأخرى شهدت القائمة انضمام كيليان مبابي رغم استبعاده من منتخب فرنسا لمخاوف بشان لياقته، بالإضافة إلى إدينسون كافاني.

يذكر أن باريس يتصدر الدوري بـ21 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل نيس المركز التاسع بـ13 نقطة.