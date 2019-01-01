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الدوري المصري الممتاز

قائمة الزمالك للقاء النجوم - انضمام زيزو وعودة أيمن حفني

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هل سيشارك زيزو لأول مرة بقميص الزمالك أمام النجوم؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة النجوم، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

في تمام السادسة من مساء غدٍ الجمعة، سيواجه الزمالك نظيره النجوم، على ملعب بتروسبورت.

قائمة الزمالك شهدت انضمام أحمد سيد زيزو لأول مرة، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الدوري البرتغالي.

وجاءت القائمة كالآتي:

اختيارات المحررين

حراس المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، محمد عنتر، أيمن حفني، أحمد مدبولي، أحمد سيد "زيزو"، أحمد مدبولي، أيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، خالد بو طيب.

وغاب عن القائمة مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم ومحمد حسن بسبب الإصابة، وكلًا من طارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام بسبب الإيقاف، وحمدي النقاز وعمر صلاح لأسباب فنية.

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