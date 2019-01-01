قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأحداد في الهجوم أمام الأهلي

قائمة الزمالك الرسمية لمباراة القمة الأخيرة في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن خالد جلال، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة الأهلي، في ختام بطولة الدوري المصري.

ويلعب الزمالك، أمام الأهلي في المباراة الأخيرة للدوري المصري، مساء الأحد القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض، تواجد المهاجم المغربي حميد أحداد بالرغم من رحيله إلى الرجاء البيضاوي، على سبيل الإعارة.

ويغيب عن القائمة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وتواجد محمد إبراهيم الذي أعلن رغبته في الرحيل أيضاً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد السلام – محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز زيزو – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.