قائمة الزمالك – عودة عبد الله جمعة واستمرار غياب بوطيب

الجهاز الفني لنادي الزمالك يعلن قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة مساء الغد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن خالد جلال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي مساء الأربعاء، ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز من اجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

قائمة الزمالك شهدت عودة عبد الله جمعة، بعد عودته من الإيقاف، وتواجد أيضاً أحمد سيد زيزو الذي تعرض إلى إصابة في مباراة الفريق الأخيرة امام الجونة.

ويغيب كلاً من خالد بوطيب وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام لأسباب فنية، بينما يغيب يوسف أوباما بسبب الإيقاف الذي حصل عليه عقب مباراة الجونة الأخيرة.

المسابقات تصدر قرارها بشأن أوباما والجزار ⛔️ pic.twitter.com/oiw1YWzLSp — جول مصر (@goaleg) July 23, 2019

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حمدي النقاز – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي – إبراهيم حسن – أيمن حفني – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الأهلي المتصدر.