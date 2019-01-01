قائمة الزمالك – استمرار غياب بامبو وعودة بوطيب لنهائي كأس مصر

الزمالك سيلعب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز مساء الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفارس الأبيض لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز، مساء الأحد القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة، عودة المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في كأس الأمم الأفريقية.

واستمر غياب كريم بامبو، عن قائمة الزمالك بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة الأسبوع الماضي.

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ومن المنتظر أن تغادر بعثة الزمالك، إلى الإسكندرية صباح السبت، للدخول في معسكر مغلق قبل مباراة الأحد.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي –شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد – خالد بوطيب.