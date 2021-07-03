قائمة البرازيل للأولمبياد .. غياب نيمار وريال مدريد يرفض مشاركة نجمه

بعد رفض التخلي عن رودريجو

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، صباح اليوم، السبت عن قائمة الفريق المشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

القائمة شهدت غياب المهاجم البرازيلي نيمار، بسبب مشاركته مع الفريق الأول في كوبا أمريكا، بينما تواجد ريتشارليسون مهاجم إيفرتون كأحد اللاعبين فوق السن.

وظهر أيضًا ثنائي آرسنال جابرييل مارتينيلي وجابرييل، بالإضافة للمدافع المخضرم داني ألفيش الذي يعود مرة أخرى لتمثيل بلاده.

Lista olímpica definitiva do Brasil, com 22 nomes. Richarlison, liberado pelo Everton, a grande novidade. pic.twitter.com/pHtjKX2TCP — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 2, 2021

وعلى جانب آخر لم يتواجد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد رفض النادي الإسباني لطلب الاتحاد البرازيلي بالاستعانة باللاعب.

2 يوليو 2021

طلب عاجل من الاتحاد البرازيلي

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بطلب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل السماح للاعبه فينيسيوس جونيور، بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

قائمة البرازيل المشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، لم تضم جناح ريال، بسبب تواجده مع الفريق الأول في بطولة كوبا أمريكا.

مصادر صحفية أكدت أن الاتحاد البرازيلي سيقوم بمحاولة تجعل اللاعب يشارك في كلتا البطولتين هذا الصيف.

المدرب أندريه جاردين يطمح في موافقة إدارة ريال على هذا الطلب، لتعزيز حظوظه في الحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو.

ويأتي ذلك بعدما نجح في جلب رينيير جيسوس لاعب ريال المعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند لتدعيم فريقه.

ومن غير الواضح ترحيب ريال بفكرة ترك فينيسيوس يشارك في الأولمبياد، بسبب العديد من التحفظات أهمها إرهاق اللاعب وعدم حصوله على الراحة الكافية قبل الموسم القادم.

وعلى جانب آخر رفض النادي الإسباني ومدربه كارلو أنشيلوتي السماح للاعبه رودريجو باللعب مع البرازيل في الأولمبياد ، لكن تظل الآمال قائمة بخصوص فينيسيوس الذي يعتبر هذه المناسبة من أبرز أحلامه.

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بيليه يثير دموع نيمار مع البرازيل

ويفترض أن تنطلق منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في الثالث والعشرين من يوليو الجاري وتنتهي في الثامن من أغسطس القادم، وتقع البرازيل في مجموعة تضم ألمانيا، السعودية، وكوت ديفوار.