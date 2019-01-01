قائمة إيطاليا .. استمرار غياب بالوتيلي وثلاثة أسماء تظهر للمرة الأولى

إيطاليا ستلعب مع البوسنة وأرمينيا خلال التوقف الدولي القادم

أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي قائمة الأزوري لمباراتي البوسنة وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وسيلعب المنتخب الإيطالي، أمام البوسنة يوم 15 نوفمبر الجاري، ثم أرمينيا يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة إيطاليا، تواجد ثلاثي للمرة الأولى وهم، ريكاردو أورسوليني لاعب بولونيا، جياتانو كاستروفيلي لاعب فيورنتينا وأندريا سيستانا لاعب بريشيا.

ويستمر غياب ماريو بالوتيلي منذ العام الماضي، ومعه مهاجم إيفرتون الشاب مويس كين.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى اليورو، قبل جولتين من نهاية التصفيات بعد تصدره مجموعته.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان) – بيرلويجي جوليني (أتالانتا) – أليكس ميريت (نابولي) – سيلفتوري سيرجيو (تورينو).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – كريستيانو بيراجي (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – أندريا سيستانا (بريشيا) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون باليمراي (تشيلسي الإنجليزي) – أليساندرو فلورينزي (روما) – أرماندو أتزيو (تورينو) – جاينلوكا مانشيني (روما) – ليوناردو سيبناتزولا (روما) – أليسيو رومانيولي (ميلان).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – رولاندو ماندراجورا (أودينيزي) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيكولو زانيولو (روما).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فدريكيو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فدريكيو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (شنجهاي شينوا الصيني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينيزو إينسيني (نابولي) – ريكاردو أورسوليني (بولونيا).