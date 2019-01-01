قائمة ألمانيا | وافد جديد ومولر يغيب للإصابة

تعرف على قائمة ألمانيا لمواجهة الأرجنتين وأستونيا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة الفريق لمواجهة الأرجنتين وديًا وأستونيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

القائمة شهدت انضمام ناديم أميري، لاعب باير ليفركوزن، للمرة الأولى بينما استمر غياب ليروي ساني للإصابة وكذلك توماس مولر.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، بيرند لينو، مارك أندريه تيرشتيجن.

الدفاع: جوناس هيكتور، ماتياس جينتر، جوناثان تاه، لوكاس كلوسترمان، نيكولاس سوله، مارسيل هالستينبرج، نيكلاس ستارك.

الوسط: جوشوا كيميتش، كاي هافيرتز، توني كروس، جوليان براندت، ماركو رويس، ناديم أميري، ألكاي جوندوجان، إيمري تشان.

الهجوم: لوكا فالدشميدت، تيمو فيرنر، سيرج جنابري.

ألمانيا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة في 5 مباريات لعبتها في التصفيات حتى الآن.