قائد واتفورد: كورونا أفسد موسم ليفربول والبعض تمنى إصابة ابني بالفيروس

المهاجم الإنجليزي قرر تجاهل جميع رسائل الكراهية

أكد تروي ديني مهاجم واتفورد، أنه يشعر بالأسف تجاه نادي ليفربول، بعد تسبب فيروس كورونا في إفساد الموسم الكروي الحالي.

ليفربول كان يستعد للتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة، باحتلاله صدارة البطولة بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي بعد 29 جولة، ولكن انتشار كورونا أوقف النشاط الرياضي تماماً.

ورغم الأنباء المتزايدة حول اقتراب عودة البريميرليج في يونيو المقبل، إلا أن ديني يؤمن بتسبب كورونا في تعكير صفو الفرحة على الريدز.

المزيد من الفرق

وقال مهاجم واتفورد:"أعتقد أن أي شيء يتعلق بالنزاهة هذا الموسم قد انتهى بالفعل، أشعر بالأسف لليفربول، لأنه بغض النظر عن النتيجة فهم يستحقون الفوز بالدوري".

وأضاف:"حتى لو لعبنا ما تبقى من مباريات، كورونا أفسد الموسم، لن تكون السنة التي يحتفل فيها ليفربول بالشكل المناسب بتحقيق اللقب بعد غياب 30 سنة".

وتابع:"ما يحدث يشبه بالركض لماراثون طويل والتوقف لمدة شهرين، قبل العودة مرة أخرى، الأمر ليس جيداً لهم ولقائدهم جوردان هيندرسون".

وأما عن أزمته ورفض اللعب والتدريب بسبب الخوف من إصابة ابنه الذي يعاني من مشكلة في التنفس:"رأيت بعض التعليقات لأشخاص يتمنون إصابة ابني بكورونا".

صديق بوجبا وطُلب منه الاعتزال مبكرًا .. أشياء قد لا تعرفها عن رياض محرز

ليفربول ينسحب من المفاوضات مع فيرنر

واستكمل:"لم أستطع الرد لأن هذا ما يريدونه، النيل مني وإجباري على الدخول في مثل هذه المناوشات على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أحاول خلاله الحفاظ على صحتي النفسية".

وفي نهاية حديثه، أشار صاحب الـ31 سنة إلى تراجعه عن قراره بعدم المشاركة في الدوري الإنجليزي بعد عودته، وذلك بعد محادثات إيجابية مع جوناثان فان تام نائب رئيس الأطباء في إنجلترا، والذي تحدث معه عن كل الإجراءات الصحية اللازمة لحماية اللاعبين.