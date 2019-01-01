قائد مونتيري: هدفنا البرونزية ولن نخسر مباراة الهلال السعودي

مدافع مونتيري يؤكد على إصرار فريقه، على تحقيق الفوز والميدالية البرونزية أمام الهلال.

صرح ماريا باستانا، قائد ومدافع فريق مونتيري المكسيكي، بأن فريقه لديه التصميم على الفوز في مباراة الهلال السعودي التي ستجمع بينهما السبت.

الهلال سيواجه مونتيري غدًا، في مباراة تحديد المركز الثالث، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر.

باستانا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنبذل قصارى جهدنا أمام الهلال، لتحقيق الفوز في المباراة، ولن نتنازل عن حصد الميدالية البرونزية".

قائد مونتيري تابع: "مباراة الهلال تمثل لنا أهمية كبيرة، والجميع لديه الرغبة في الفوز، بالرغم من الغيابات التي نعاني منها".

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ماريا أردف: "كرة القدم اللاتينية تطورت كثيرًا، خاصة على مستوى اللياقة البدنية، وهو ما ظهر في مباراة ليفربول الإنجليزي".

مدافع الفريق المكسيكي اختتم حديثه مبديًا سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية، متمنيًا حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الهلال خسر مباراة نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسر مونتيري أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.