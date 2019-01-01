قائد منتخب أمريكا النسائي تتوقع تجاهل ترامب في حال الفوز بكأس العالم

ميجان رابيوني تواصل حربها الكلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تواصلت الحرب الكلامية بين ميجان رابيوني قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية وبين الرئيس دونالد ترامب.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات ليضرب موعدًا مع نظيره الهولندي.

وكانت ميجان رابيوني قد تحدثت من قبل بأنها لن تقوم بالذهاب إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس ترامب ف حال الفوز باللقب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وجاء ذلك نتيجة لسياسات ترامب في التعامل مع كرة القدم النسائية بشكل عام ورده بخصوص اعتراض لاعبات المنتخب الأمريكي على الفارق في الأجور بين الرجال والنساء في كرة القدم.

ومن جديد، قالت ميجان رابيوني إنها تعتقد أن لاعبات المنتخب الأمريكي لن يقمن بزيارة البيت الأبيض، بل سيتجاهلن الرئيس ترامب تمامًا في حال الفوز على هولندا وتحقيق لقب كأس العالم.

توتي يكشف خطوته المقبلة بعد روما

يذكر أن دونالد ترامب كان قد رد على الأمر بأن التفاوت في الأجور يعود لأسباب اقتصادية بحتة تتعلق بعوائد اللعبة والتي لا بد وأن تتناسب مع نفقاتها.