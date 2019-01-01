قائد ليفربول بعد سرقة أستون فيلا: هكذا نفوز في اللحظات الأخيرة

هندرسون يكشف سر الانتصارات في اللحظات الأخيرة

أعرب قائد ليفربول جوردان هندرسون عن سعادته بعد الفوز الصعب الذي تحقق بعد عصر اليوم على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وبعد المباراة قال لاعب سندرلاند السابق لشبكة "بي إن" القطرية "سعداء جدًا بهذا الفوز، لم نستسلم حتى الدقيقة الأخيرة، وهذا ما تعودنا عليه الآن، ونجحنا أن نحصد الفوز في آخر دقيقة، وسعيد لأجل زملائي الذين لم يستلموا وبحثوا عن الفوز".

وعن الكيفية التي يحافظ بها ليفربول على روحه الانتصار في اللحظات الأخيرة، قال "الجودة الكروية لكل اللاعبين، الالتزام من الجميع وكلام المدرب أننا لا يجب أن نستسلم حتى آخر دقيقة، وهذا ما يفسر الفوز، نحن نلعب لآخر صافرة للحكم، وما زال هناك مكامن ضعف، ونحتاج لتحسينها، لكننا سعداء بالفوز".

وختم بالرد على سؤال "ماذا قال لكم كلوب بين الشوطين؟ قال لنا أن ردة الفعل والاستجابة يجب أن تكون موجودة حافظوا على اللعب بحماس وقال لنا أننا يجب أن نتحسن في الأداء، ويجب أن تضعوا المنافس تحت الضغط، وهذا ما فلحنا في فعله اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول حافظ على صدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ31 بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي بعد فوزه على ساوثامبتون بنفس النتيجة 2-1، فيما تجمد رصيد الفيلانس عند 11 نقطة وفي المركز السادس عشر.