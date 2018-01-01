قائد فلسطين: الكرة لا تعرف مستحيلات وقادمون للإمارات لفعل شيء
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أكد عبداللطيف البهداري؛ قائد منتخب فلسطين، أن منتخب بلاده لا يرغب فقط في مجرد المشاركة في كأس آسيا، مشددًا على أن اللاعبين عازمون على تقديم شيء للكرة الفلسطينية.
ومن المنتظر أن ينطلق كأس آسيا 2019، بالإمارات في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير المقبل.
محمود وادي على رأس قائمة فلسطين لكأس آسيا 2019
البهداري قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "مجموعتنا صعبة، ينلعب مع بطل النسخة السابقة من البطولة إستراليا، وكذلك ضد سوريا والأردن، هي من أصعب المجموعات، لكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم".
وأضاف: "لاعبونا رجال وعلى قدر المسؤولية وبالروح والعزيمة وبهمة الشعب الفلسطيني، قادمون إلى الإمارات لفعل شيء للكرة الفلسطينية".
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القرعة كانت قد أسفرت عن وقوع أسود كنعان في المجموعة الثانية، على أن يستهلوا مشوارهم بملاقاة سوريا في السادس من يناير ثم إستراليا في يوم 11 ثم الأردن في 15 من الشهر ذاته.
اللمسة الأخيرة الضائعة 🤦♂️
فيديو الأسبوع من يلا جول 👀 pic.twitter.com/bpIAVpb6tV — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨