قائد زيمبابوي: لن نعامل محمد صلاح بشكل خاص
أكد نوليدج موسونا نجم منتخب زيمبابوي على صعوبة مواجهة فريق بلاده أمام مصر في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موسونا وأكد خلالها أن فريقه يدرك القيمة الفنية الكبيرة للمنتخب المصري وقدراته الواسعة على إيذاء مرمى الخصم.
جمال بلماضي يملك توليفة سحرية في كان 2019 💪— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩
فهل تكون كافية لتتويجه باللقب الثاني في تاريخه؟ 🏆#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/rkvV6Z7NvK
وقال موسونا: "لا يجب أن يكون هدفنا هو إيقاف محمد صلاح فقط لكن المنافس ككل، لو وقعنا في ذلك الخطأ قد نوقفه لكننا سيتم تدميرنا على يد شخص لا نعرفه".
وأضاف: "علينا أن نتأكد أننا نمتلك القوة المناسبة في كل مركز، وأننا مستعدون للقتال في كل كرة ثنائية، لقد أتينا هنا للعب كرة القدم والقتال، وبكل تأكيد ستكون مواجهة صعبة".
وأكمل: "كل ما اهتم به هو الفريق، حتى لو لم أسجل لكن المهم أنني سأساعد فريقي على تقديم أداء جيد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة".
جدير بالذكر أن المنتخب الزيمبابوي سيفتتح مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة أمام المضيف مصر في أول لقاءات البطولة.