قائد العين الإماراتي يتحدث عن صعوبة التأهل الآسيوي ومواجهة الهلال

مواجهة قوية بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث إسماعيل أحمد مدافع العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه الهامة والقوية أمام الهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غدًا الإثنين.

ويسعى العين للفوز باللقاء من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل حيث أي نتيجة أخرى سيودع المنافسات نهائيًا.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "حظوظنا في التأهل معقدة للغاية، ودوافعنا في اللعب من أجل النادي كبيرة دائمًا".

وأضاف: "مواجهتنا مع الهلال تعتبر ديربي آسيوي، بين فريقين كبيرين وجميع اللاعبين يعلمون المطلوب منهم جيدًا في اللقاء".

وتابع: "نادي العين كبير وللجميع لديه الشرف للانضمام لهذا النادي، وسيبقى فضل كبير من الله انني متواجد بين صفوفه وقيادته".

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ويتواجد العين في المركز الأخير في ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد نقطتين فقط بعد مرور 4 دولات من دور المجموعات.